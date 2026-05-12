"Сармат" поставят на боевое дежурство в конце 2026 года, заявил Путин

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетный комплекс "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства принял с докладом командующего РВСН, который рассказал об испытании ракетного комплекса "Сармат".
"В конце текущего года "Сармат" действительно будет поставлен на боевое дежурство", - сказал Путин.