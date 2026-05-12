Специальная военная операция на Украине
 
16:38 12.05.2026 (обновлено: 16:49 12.05.2026)
На СВО применяется ракета "Кинжал", заявил Путин

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
  • Владимир Путин заявил, что ракета "Кинжал" применяется в ходе специальной военной операции.
  • Она находится на дежурстве с 2017 года, но работа по ее совершенствованию продолжается, сообщил президент.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракета "Кинжал" применяется в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин принял с докладом командующего РВСН об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".
"У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается", - сказал Путин.
