На СВО применяется ракета "Кинжал", заявил Путин

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракета "Кинжал" применяется в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин принял с докладом командующего РВСН об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".
"У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается", - сказал Путин.