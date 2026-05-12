Путин рассказал о работе по совершенствованию ракеты "Кинжал"
16:36 12.05.2026 (обновлено: 16:46 12.05.2026)
Путин рассказал о работе по совершенствованию ракеты "Кинжал"

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работы по совершенствованию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования средней дальности «Кинжал» продолжаются.
  • Президент России Владимир Путин заявил о повышении точности ракеты в неядерном оснащении.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работы по совершенствованию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования средней дальности "Кинжал" продолжаются, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник провел встречу с командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым.
"У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается", - сказал глава государства в ходе встречи.
