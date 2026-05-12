Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, заявил Путин

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия поэтапно реализует принятую программу развития ядерных сил, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник Путин принял с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса "Сармат". Президент отметил, что работа по совершенствованию сил сдерживания в России не прекращается с 2000-х годов. По его словам, тогда в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих перспективных систем противоракетной обороны.
"Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил", - сказал Путин в своем заявлении по поводу успешного испытания ракеты "Сармат".