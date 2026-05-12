Путин включил Цивилева в координационный совет потребностей ВС России

15:40 12.05.2026 (обновлено: 15:48 12.05.2026)
Путин включил Цивилева в состав координационного совета потребностей ВС РФ

  • Путин включил Цивилева в состав координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России.
  • Указ вступает в силу со дня его подписания.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил главу Минэнерго Сергея Цивилева в состав координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в состав координационного совета при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов... изменение, включив в него Цивилева С.Е. - министра энергетики Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
