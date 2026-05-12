"Выслать восвояси": на Западе поразились реакции на предложение Путина

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европейские лидеры бездумно отнеслись к жесту доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки, комментируя нежелание ЕС видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах с Москвой.