МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европейские лидеры бездумно отнеслись к жесту доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки, комментируя нежелание ЕС видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах с Москвой.
"Россия распахнула объятия Европе, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника, <...> но брюссельские клоуны отказались от посредничества, как и немцы", — написал он в социальной сети X.
Профессор назвал лидеров ЕС "кучкой поджигателей войны, которых следует выслать восвояси".
В субботу президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.
В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Москвой. При этом она неоднократно допускала антироссийскую риторику.