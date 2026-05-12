Рейтинг@Mail.ru
"Выслать восвояси": на Западе поразились реакции на предложение Путина - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 12.05.2026 (обновлено: 19:20 12.05.2026)
"Выслать восвояси": на Западе поразились реакции на предложение Путина

Бекки: Европа пренебрежительно отнеслась к жесту доброй воли со стороны Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки раскритиковал европейских лидеров за отказ от предложения Владимира Путина рассмотреть Герхарда Шредера в качестве посредника на переговорах с Москвой.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европейские лидеры бездумно отнеслись к жесту доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки, комментируя нежелание ЕС видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах с Москвой.
"Россия распахнула объятия Европе, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника, <...> но брюссельские клоуны отказались от посредничества, как и немцы", — написал он в социальной сети X.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
У России нет условий для диалога с ЕС по Украине, заявил Грушко
Вчера, 12:44
Профессор назвал лидеров ЕС "кучкой поджигателей войны, которых следует выслать восвояси".
В субботу президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.
В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Москвой. При этом она неоднократно допускала антироссийскую риторику.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Дмитриев считает переговоры Европы с Россией неизбежными
Вчера, 09:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияМоскваВладимир ПутинГерхард ШредерКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала