13:50 12.05.2026 (обновлено: 14:08 12.05.2026)
Путин и Москалькова обсудили воссоединение семей из России и Украины

  • Владимир Путин встретился в Кремле с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину ежегодный доклад на посту уполномоченного по правам человека.
"Самой большой радостью является возвращение курских, 165 человек. Начинался обмен большой партии, а потом все меньше, и меньше, и меньше. Каждые переговоры шли очень сложно", — рассказала она.
Президент поручил ей продолжить работу по воссоединению семей между Россией и Украиной.
Предыдущая встреча главы государства с омбудсменом проходила в июне 2025 года. В ходе беседы она представляла ежегодный доклад о работе аппарата уполномоченного, в частности, о решении вопросов участников специальной военной операции и членов их семей, работе Комиссии по правам человека СНГ, Евразийского альянса омбудсменов и сотрудничестве внутри сообщества омбудсменов БРИКС. Кроме того, отдельно они обсуждали возвращение пленных, включая удерживавшихся на территории Украины жителей Курской области, которых против воли вывезли из России.
Москалькова занимает пост уполномоченного с 2016 года. Как следует из законодательства, её полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается и освобождается от должности Госдумой.
РоссияУкраинаКурская областьТатьяна МоскальковаВладимир ПутинСНГБРИКСГосдума РФПолитика
 
 
