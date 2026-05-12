Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена - РИА Новости, 12.05.2026
13:49 12.05.2026 (обновлено: 13:56 12.05.2026)
Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой.
  • Президент поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Татьяну Москалькову за работу на посту омбудсмена.
Путин во вторник проводит встречу с Москальковой. Обмудсмен доложила президенту об итогах работы за последние десять лет.
"Работа очень большая, разноплановая. И я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы. Вас и всех людей, которые с вами работают, тех, которые рядом с вами стоят и занимаются всем этим комплексом сложных, очень чувствительных для людей вопросов. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе встречи.
Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой.
