Путин на этой неделе проведет совещание по экономическим вопросам

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На этой неделе состоится очередное такое совещание (по экономическим вопросам - ред.). Там будет выступление президента", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Путин плотно занимается вопросами экономической проблематики.