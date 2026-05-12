Путин готов встретиться с Зеленским для переговоров, заявил Песков

- Президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров.
- Место встречи может быть как Москва, так и любая другая точка, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говорил, что готов встречаться с Владимиром Зеленским в Москве или в любом другом месте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что проводить переговоры в любой другой точке есть смысл, только если полностью финализировать процесс.
"А для его финализации, для того чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
