12:34 12.05.2026 (обновлено: 12:59 12.05.2026)
Путин готов встретиться с Зеленским для переговоров, заявил Песков

Песков: Путин готов встречаться с Зеленским в Москве или любом другом месте

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров.
  • Место встречи может быть как Москва, так и любая другая точка, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говорил, что готов встречаться с Владимиром Зеленским в Москве или в любом другом месте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским Москве для переговоров и также в любой другой точке", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что проводить переговоры в любой другой точке есть смысл, только если полностью финализировать процесс.
"А для его финализации, для того чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
