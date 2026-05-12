Путин во вторник примет с докладом Москалькову

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, омбудсмен представит свой заключительный доклад, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин во вторник работает в Кремле, отметил пресс-секретарь главы государства.
"Сегодня, в соответствии с законом, доклад ежегодный главе государства представит уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Она покидает этот пост, это ее заключительный доклад, также по закону. Это всегда обстоятельный и очень важный разговор", - сказал Песков журналистам.
Другие встречи в графике президента носят непубличный характер.