Путин во вторник примет с докладом Москалькову

12:32 12.05.2026
Песков: Путин во вторник примет с докладом омбудсмена Москалькову

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
  • Доклад Татьяны Москальковой будет заключительным, так как она покидает свой пост.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, омбудсмен представит свой заключительный доклад, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин во вторник работает в Кремле, отметил пресс-секретарь главы государства.
"Сегодня, в соответствии с законом, доклад ежегодный главе государства представит уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Она покидает этот пост, это ее заключительный доклад, также по закону. Это всегда обстоятельный и очень важный разговор", - сказал Песков журналистам.
Другие встречи в графике президента носят непубличный характер.
