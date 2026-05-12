Путин поздравил россиян с Днем спасения и освобождения

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

День Спасения и Освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр в ознаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления.

« "Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре, в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейский и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения", - говорится в телеграмме.

Президент выразил надежду на то, что широкое празднование Дня спасения и освобождения будет служить сохранению традиций российских евреев, а также укреплению в обществе взаимопонимания и гуманистических ценностей.

"И мы, и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии", - отметил президент в поздравлении.