Путин поздравил россиян с Днем спасения и освобождения
10:08 12.05.2026
Путин поздравил россиян с Днем спасения и освобождения

  • Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем спасения и освобождения.
  • Путин отметил высокое нравственное значение праздника и подчеркнул важность сохранения правды о Второй мировой войне.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День Спасения и Освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр в ознаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления.
«
"Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре, в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейский и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения", - говорится в телеграмме.
Президент выразил надежду на то, что широкое празднование Дня спасения и освобождения будет служить сохранению традиций российских евреев, а также укреплению в обществе взаимопонимания и гуманистических ценностей.
"И мы, и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии", - отметил президент в поздравлении.
Кроме того, Путин выразил особую благодарность фронтовикам и труженикам тыла, отметив их стойкость и несгибаемую веру в добро и справедливость.
