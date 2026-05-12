МЭР повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год
17:08 12.05.2026
МЭР повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России до 5,2 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,2% с 4%.
  • В оценку инфляции заложено запланированное на октябрь изменение тарифов на ЖКХ.
  • Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги вырастет на 9,9% с 1 октября.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,2% с 4%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях функционирования экономики на 2027-2029 годы.
Документ рассмотрен в правительстве и направлен для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.
В 2025 году инфляция в России составила 5,6%.
"Мы ожидаем на конец года 5,2% декабрь к декабрю, то есть продолжение постепенного снижения", - сказал журналистам представитель министерства.
По его словам, в оценку инфляции заложено запланированное на октябрь изменение тарифов на ЖКХ. Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги вырастет, по оценке Минэкономразвития, на 9,9% с 1 октября.
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
