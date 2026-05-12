МЭР повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,2% с 4%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях функционирования экономики на 2027-2029 годы.
Документ рассмотрен в правительстве и направлен для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.
В 2025 году инфляция в России составила 5,6%.
"Мы ожидаем на конец года 5,2% декабрь к декабрю, то есть продолжение постепенного снижения", - сказал журналистам представитель министерства.
По его словам, в оценку инфляции заложено запланированное на октябрь изменение тарифов на ЖКХ. Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги вырастет, по оценке Минэкономразвития, на 9,9% с 1 октября.