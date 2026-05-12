МЭР повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год

В оценку инфляции заложено запланированное на октябрь изменение тарифов на ЖКХ.

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги вырастет на 9,9% с 1 октября.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,2% с 4%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях функционирования экономики на 2027-2029 годы.

Документ рассмотрен в правительстве и направлен для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.

В 2025 году инфляция в России составила 5,6%.

"Мы ожидаем на конец года 5,2% декабрь к декабрю, то есть продолжение постепенного снижения", - сказал журналистам представитель министерства.