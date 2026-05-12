Прилепин рассказал, как на военном контракте попал в систему управления

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что изначально на новом контракте в Добровольческом корпусе планировал быть капитаном в штурмовом батальоне, но в итоге согласился перейти в систему управления, потому что никогда не занимался штабной работой на таком высоком уровне.

Прилепин в ноябре 2025 года подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО, а недавно в интервью РИА Новости писатель заявил о том, что планирует продление этого контракта.

"Я изначально заключал контракт с обычным добровольческим подразделением на капитанскую должность в штурмовой батальон. Я только вошел в должность, получил документы и меня вызвали наверх и сказали, что "Захар, мы все понимаем, но мы вами дорожим, не хотите ли вы перейти в систему управления?", – рассказал Прилепин.

Он также отметил, что принял предложение командования, потому что на военной службе с некоторыми перерывами находился с двадцати лет, но никогда не занимался штабной и управленческой работой на таком высоком уровне.