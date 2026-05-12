Специальная военная операция на Украине
 
08:56 12.05.2026
Прилепин рассказал, как на военном контракте попал в систему управления

Прилепин рассказал, что изначально хотел стать капитаном в штурмовом батальоне

  • Захар Прилепин подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО.
  • Писатель планировал быть капитаном в штурковом батальоне, но согласился перейти в систему управления.
  • Прилепин отметил, что принял предложение командования, так как никогда не занимался штабной и управленческой работой на таком высоком уровне.
ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что изначально на новом контракте в Добровольческом корпусе планировал быть капитаном в штурмовом батальоне, но в итоге согласился перейти в систему управления, потому что никогда не занимался штабной работой на таком высоком уровне.
Прилепин в ноябре 2025 года подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО, а недавно в интервью РИА Новости писатель заявил о том, что планирует продление этого контракта.
"Я изначально заключал контракт с обычным добровольческим подразделением на капитанскую должность в штурмовой батальон. Я только вошел в должность, получил документы и меня вызвали наверх и сказали, что "Захар, мы все понимаем, но мы вами дорожим, не хотите ли вы перейти в систему управления?", – рассказал Прилепин.
Он также отметил, что принял предложение командования, потому что на военной службе с некоторыми перерывами находился с двадцати лет, но никогда не занимался штабной и управленческой работой на таком высоком уровне.
"Там много разнообразных задач, связанных как с военной, так и с военно-пропагандистской деятельностью. Но это работа на таком уровне, где про такие вещи лучше не говорить. То есть если я не согласуюсь с моими командирами, лучше не рассказывать", – добавил собеседник агентства.
