Приезд Путина к его учительнице стал неожиданностью для персонала гостиницы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Приезд президента Владимира Путина в гостиницу в центре Москвы, где остановилась его учительница Вера Гуревич, стал для персонала неожиданностью, рассказала РИА Новости администратор отеля.
"Возможно, немного", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, визит президента был недолгим.
Путин пригласил свою первую учительницу посетить парад Победы и погостить несколько дней в столице. Для Гуревич организовали специальную культурную программу, а 10 мая глава государства сам заехал за ней в гостиницу, чтобы отвезти в Кремль на ужин.