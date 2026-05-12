Президент Лаоса оценил празднование Дня Победы в Москве - РИА Новости, 12.05.2026
08:32 12.05.2026
Президент Лаоса оценил празднование Дня Победы в Москве

Посольство России: президента Лаоса впечатлил День Победы в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Лаоса в рамках серии международных контактов.
  • По возвращении из Москвы президент Лаоса высоко оценил организацию празднования Дня Победы.
ДЖАКАРТА, 12 мая — РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит по возвращении из Москвы высоко оценил празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отметив особую торжественность и красоту мероприятий, сообщили в посольстве России.
Лидер республики вместе с другими иностранными гостями прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В День Победы президент России Владимир Путин также провел с президентом Лаоса отдельную встречу в рамках серии международных контактов.
По данным российского посольства в Лаосе, сегодня в аэропорту Вьентьяна российские дипломаты встретили президента Сисулита, вернувшегося из Москвы.
"В ходе краткого контакта у трапа с Послом России С.В.Жестким Президент ЛНДР дал высокую оценку итогам встречи в верхах и в целом поездки на празднование Дня Победы, отметив его особую торжественность и красоту, а также высочайший уровень организации и оказанного ему гостеприимства", - написало посольство в своем Telegram-канале.
В миреЛаосМоскваРоссияТхонглун СисулитВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
