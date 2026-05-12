14:58 12.05.2026

Технологическое лидерство: стартовал прием проектов на премию GIA 2026

В России поддерживается развитие инновационных разработок с помощью национальных проектов технологического лидерства. Например, "Новые материалы и химия", "Биоэкономика", "Средства производства и автоматизации", а также "Эффективная и конкурентная экономика" – в части малых технологических компаний. Так, среди механизмов, которые помогают бизнесу развиваться в этой отрасли – премия GenerationS Innovation Award (GIA). Подробнее об участии в премии, о ее ключевых задачах – в материале РИА Новости.

Премия GIA

GIA объединяет вертикаль технологического развития России и выстраивает бесшовную модель – от генерации знаний и студенческих идей до внедрения инноваций в корпорациях, их масштабирования в регионах и признания на федеральном уровне.
Премия запущена в 2023 году платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS и соответствует целям национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Она проходит при поддержке и участии министерства экономического развития РФ, министерства науки и высшего образования РФ, АНО "Национальные приоритеты" и Корпорации МСП.

Номинации премии

В этом году для бизнеса предусмотрены три основные номинации: "Внутренняя инновация года", "Инноватор года", "Коллаборация года".
"Внутренняя инновация года" посвящена проектам, которые были разработаны и реализованы внутри организации и принесли значительные улучшения в процессах, продукта или услугах за 2025 год.
Номинация "Инноватор года" предназначена специалистам, которые вносят значительный вклад в развитие компании. Участниками могут стать сотрудники, руководители подразделений, топ-менеджеры и лидеры организаций, которые своими идеями, инициативой и лидерством вдохновляют коллег, продвигают инновационные проекты и помогают достигать новых высот.
"Коллаборация года" посвящена инновационным проектам и прорывным решениям, сформированным в результате сотрудничества корпорации и стартапа или вуза, в 2025 году.
Кроме того, были введены новые номинации. Это "Лучшая инновационная экосистема", которая оценивает технопарки и особые экономические зоны. В свою очередь, совместные номинации с МФТИ "Лучший стартап ПУТП" и "Кузница технологических кадров" определят лучшие студенческие проекты страны и лучшие вузы.

Этапы проведения

Для участия в премии необходимо пройти регистрацию или авторизоваться в личном кабинете на сайте, заполнить заявку на участие, подготовить и отправить анкету по одной или нескольким номинациям в срок до 7 августа 2026 года. Оплатить организационный взнос нужно в течение десяти дней после отправления анкет, но не позднее 14 августа 2026 года.
Премия проводится в период с апреля по декабрь 2026 года. Основные этапы: прием заявок до 7 августа; отбор полуфиналистов, формирование шорт-листа: до 21 августа; подготовка презентаций и видеовизиток участниками, вошедшими в шорт-лист: до 4 сентября; оценка заявок членами экспертного совета: до 7 октября; подведение итогов и определение победителей: 16 октября.
Церемония награждения победителей намечена на ноябрь-декабрь.
"Премия GIA 2026 - не просто признание лучших, а полноценная экосистема долгосрочной кооперации. В рамках новой модели сотрудничества корпорации интегрируют готовые инновационные решения под собственные технологические задачи; технологические стартапы (МТК) обретают первых крупных заказчиков и возможность выхода на промышленные масштабы; а регионы — уникальный инструмент для оценки эффективности работы своей инновационной инфраструктуры", – отметила директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.
По ее словам, ключевая задача премии 2026 – сформировать коммуникацию между участниками всей экосистемы для совместной генерации знаний, создания технологий и их внедрения в корпорации и регионы.
"Только объединение усилий всех участников на одной площадке позволит реализовать поставленные задачи по технологическому лидерству в соответствии с национальными целями, которые ставит государство", – сказала Петрова.
Таким образом, премия GIA 2026 выступает в роли площадки для реализации технологического лидерства страны соответствуя целям национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Корпорации, стартапы, вузы и регионы формируют таким образом основу для суверенного развития России – от научной идеи до промышленного внедрения.
 
Твой бизнесРоссияТехнологииПроизводствостартапАНО "Национальные приоритеты"
 
 
