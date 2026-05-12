06:01 12.05.2026

Первую премию “За жизнь” ко Дню спасения и освобождения вручат в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первую премию "За жизнь" вручат 27 мая в Москве в рамках мероприятий, посвященных Дню спасения и освобождения.
  • Награда будет вручаться людям, которые внесли вклад в спасение людей в сложных обстоятельствах, развитие благотворительности и сохранение памяти поколений.
  • День спасения и освобождения будет отмечаться с 12 по 27 мая 2026 года в России, Белоруссии, странах СНГ, Европе, США и Израиле.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первую премию “За жизнь” вручат 27 мая в Москве в рамках памятных мероприятий, посвященных иудейскому празднику Дню спасения и освобождения, учрежденному в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне.
День спасения и освобождения приурочен ко Дню Победы, по иудейскому календарю 9 мая в 1945 году пришлось на 26 ияра. Дата дня памяти подвижная, в этом году 26 ияра наступает вечером 12 мая и завершится вечером 13 мая.
"В Год единства народов России празднование Дня спасения и освобождения продлится более двух недель с 12 по 27 мая 2026 года в России, Белоруссии, странах СНГ, Европе, Израиле. Кульминацией московской программы празднования станет первая церемония вручения премии "За жизнь"", - сообщила пресс-служба Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ, учредившего памятную дату.
В СТМЭГИ отметили, что премия будет вручаться людям, которые внесли вклад в спасение людей в сложных обстоятельствах, развитие благотворительности и сохранение памяти поколений. "Премия “За жизнь” – это продолжение смысла Победы: защита и сохранение человеческой жизни. Она напоминает, что каждый из нас может сделать что-то важное для сохранения мира, согласия и человеческого достоинства", – цитирует пресс-служба главу СТМЭГИ Германа Захарьяева.
В пресс-службе рассказали, что в День спасения и освобождения 13 мая в Александровском саду в Москве состоится традиционная церемония возложения цветов и венка к Могиле Неизвестного солдата. В ней примут участие представители традиционных религиозных конфессий России, а также ветераны, учащиеся еврейских школ.
Торжественные мероприятия, посвященные 26 ияра, будут проходить в России, Белоруссии, странах СНГ, Европе, США и Израиле.
"Центром международного празднования станет Иерусалим, где вечером 12 мая у Стены плача пройдет главная церемония праздника. На ней соберутся сотни людей для коллективной молитвы, чтения псалмов и поминовения жертв Холокоста. На следующий день, 13 мая, у Горы Герцля состоится шествие "Бессмертного полка" с портретами ветеранов и возложение цветов к мемориалам", - рассказала в СТМЭГИ.
День Спасения и Освобождения был инициирован в 2014 году президентом Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Германом Захарьяевым при поддержке раввинов России, Израиля и других стран. Этот самый молодой иудейский праздник стал новой памятной датой в еврейском религиозном календаре.
