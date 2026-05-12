Свыше 190 тысяч человек отпраздновали 9 Мая в парках Московской области

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Более 190 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие "Подвиг. Память. Победа" в 80 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости посетили концертные программы и выставки военной техники, а также приняли участие в акции "Вальс Победы" и других активностях.

Например, в Парке Мира Мытищ состоялись прямая трансляция парада в честь Победы с Красной площади, выставка средств связи военного назначения Минобороны России и лекция "Мытищи в годы войны". В рамках концертной программы для гостей выступили государственный оркестр "Гусляры России", солисты ансамбля песни и пляски российской армии, московский казачий ансамбль и другие творческие коллективы. Также все желающие посетили зону полевой кухни и квест "Ретроспектива Победы. Код единства народа".

В центральном парке города Пушкина прошли шествия с 50-метровой георгиевской лентой, выставка военной техники и кинопоказ "Про людей и про войну". Торжественным событием стал выезд "Катюши" под живое сопровождение оркестра Московского губернского театра. Помимо этого, для гостей состоялись праздничные концертные программы и кинотеатральный концерт "В шесть часов вечера после войны" с участием местных музыкально-драматических театров.