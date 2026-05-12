"Хватит уже!" В Польше разразился скандал из-за произошедшего на Украине

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Варшава должна отказаться от финансирования Киева в связи с увеличением числа коррупционных скандалов в верхах украинской власти, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
"Я скажу прямо — хватит уже набирать долги ради коррумпированной Украины. <…> Любую помощь нужно чем-то компенсировать, разве это не очевидно? Или мы начнем уважать себя, или никто не будет нас уважать", — написала она.
Политик подчеркнула, что скандалы последних месяцев, такие как дело Тимура Миндича и бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, демонстрируют глубину коррупции в украинской власти. Она также раскритиковала Еврокомиссию за игнорирование этих проблем и попытки "протолкнуть" Украину в ЕС.
Накануне НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Сегодня ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
