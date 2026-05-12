В Иерусалиме прошло шествие "Бессмертного полка"

ИЕРУСАЛИМ, 12 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось во вторник на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме по случаю годовщины Великой Победы, отмечаемой по еврейскому календарю 26 ияра, передает корреспондент РИА Новости.

Около 200 человек прошли с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и флагами Израиля к иерусалимскому мемориалу евреям-красноармейцам. Мемориал, посвященный памяти 200 тысяч евреев, погибших в боях против нацизма в рядах Красной армии, расположен на главном военном кладбище страны на горе Герцля. Участники почтили память павших минутой молчания, возложили венки, раввины прочитали молитву "кадиш".

"В этот день по еврейскому календарю мы отмечаем победу над немецко-фашистскими захватчиками. Мы помним героизм солдат и партизан. Мы помним героизм людей, которые находились в тылу. Мы, конечно, помним, какой огромный вклад внесла армия Советского Союза в победу, и какую помощь она оказала всему еврейскому народу", - сказал ведущий торжественной церемонии.