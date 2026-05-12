В Иерусалиме прошло шествие "Бессмертного полка"

ИЕРУСАЛИМ, 12 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось во вторник на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме по случаю годовщины Великой Победы, отмечаемой по еврейскому календарю 26 ияра, передает корреспондент РИА Новости.
День Спасения и Освобождения или 26 ияра приурочен ко Дню Победы над нацистской Германией по иудейскому календарю - 9 мая в 1945 году пришлось на 26 ияра. Дата дня памяти подвижная, в 2026 году она выпала на период с вечера 12 мая по вечер 13 мая. Праздник отмечается в России, Израиле и еврейских общинах по всему миру.
Около 200 человек прошли с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и флагами Израиля к иерусалимскому мемориалу евреям-красноармейцам. Мемориал, посвященный памяти 200 тысяч евреев, погибших в боях против нацизма в рядах Красной армии, расположен на главном военном кладбище страны на горе Герцля. Участники почтили память павших минутой молчания, возложили венки, раввины прочитали молитву "кадиш".
"В этот день по еврейскому календарю мы отмечаем победу над немецко-фашистскими захватчиками. Мы помним героизм солдат и партизан. Мы помним героизм людей, которые находились в тылу. Мы, конечно, помним, какой огромный вклад внесла армия Советского Союза в победу, и какую помощь она оказала всему еврейскому народу", - сказал ведущий торжественной церемонии.
Инициатива по учреждению этой памятной даты принадлежит президенту Международного благотворительного фонда горских евреев "Стмэги" Герману Захарьяеву, который выступил с идеей учредить День Спасения и Освобождения в 2013 году. Новый праздник получил поддержку обоих главных раввинов Израиля, израильских политиков и международных еврейских организаций. В России День Спасения и Освобождения был официально включен в реестр праздников и памятных дней. Декларацию о значимости 26 ияра приняла Конференция европейских раввинов – крупнейшая еврейская религиозная организация Европы. В Израиле был принят закон, который закрепил внесенный в религиозный календарь праздник на государственном уровне.