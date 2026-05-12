18:16 12.05.2026 (обновлено: 18:20 12.05.2026)
На Урале проверят сообщения об угрозах подростку с РАС от полицейских

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УМВД по Екатеринбургу проведет служебную проверку по сообщению об оскорблениях и угрозах юноше с расстройством аутистического спектра от двоих мужчин, представившихся полицейскими.
  • Лишь один из участвовавших в конфликте мужчин является сотрудником полиции.
  • Мать юноши планирует подать жалобы в прокуратуру и СК.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая - РИА Новости. УМВД по Екатеринбургу проведет служебную проверку по сообщению об оскорблениях и угрозах юноше с расстройством аутистического спектра от двоих мужчин, представившихся полицейскими, лишь один из участвовавших в конфликте является сотрудником, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сообщение о том, что двое нетрезвых мужчин, представившихся сотрудниками полиции, 9 мая угрожали расправой парню-инвалиду с расстройством аутистического спектра в одном из ресторанов Екатеринбурга за то, что тот "слишком пристально на них смотрел" разместила в соцсетях мать юноши, Татьяна Хижнякова. Она занимается социализацией и адаптацией людей с РАС (расстройством аутистического спектра) и ментальной инвалидностью.
"В момент инцидента сына сопровождала я и мой супруг - мы ужинали семьей. Мы попытались избежать развития конфликта, объяснив молодым людям ситуацию с заболеванием сына. К сожалению, это стало поводом для новых нападок, включая угрозы физического воздействия. Оба молодых человека представились сотрудниками полиции, отметив, что они не при исполнении и могут делать все, что захотят", - рассказала Хижнякова РИА Новости.
Женщина отметила, что удостоверения угрожавшие предъявили в закрытом виде и отказались назваться и сообщить свои подразделения.
"Прибывшей группе быстрого реагирования они сказали, что полиции не боятся и с помощью своих удостоверений решат все вопросы", - сказала Хижнякова.
Она также отметила, что вечером после инцидента разместила пост о произошедшем в соцсетях, а утром 10 мая ей последовал звонок из УМВД Екатеринбурга с предложением приехать к ним и написать заявление.
"В ходе визита в полицию я обнаружила обоих молодых людей, выходивших из служебных помещений. Они подошли к нам со словами "Поговорить не хотите?". После чего 11 мая написала заявление в службу собственной безопасности. Также мы планируем подать жалобы в прокуратуру и СК", - сообщила Хижнякова.
"По данному факту начальником УМВД России по городу Екатеринбургу назначено проведение служебной проверки", - рассказали агентству в пресс-службе.
При этом, там отметили, что информация о том, что в инциденте принимали участие два сотрудника полиции не соответствует действительности и второй мужчина сотрудником не являлся. На вопрос о том, известна ли полиции его личность и последуют ли какие-либо действия в его отношении, комментариев не последовало.
"В конфликтной ситуации участвовал один сотрудник. По результатам проверки будет дана самая жесткая оценка произошедшему", - подчеркнули в ведомстве.
