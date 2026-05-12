На Урале проверят сообщения об угрозах подростку с РАС от полицейских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая - РИА Новости. УМВД по Екатеринбургу проведет служебную проверку по сообщению об оскорблениях и угрозах юноше с расстройством аутистического спектра от двоих мужчин, представившихся полицейскими, лишь один из участвовавших в конфликте является сотрудником, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Сообщение о том, что двое нетрезвых мужчин, представившихся сотрудниками полиции, 9 мая угрожали расправой парню-инвалиду с расстройством аутистического спектра в одном из ресторанов Екатеринбурга за то, что тот "слишком пристально на них смотрел" разместила в соцсетях мать юноши, Татьяна Хижнякова. Она занимается социализацией и адаптацией людей с РАС (расстройством аутистического спектра) и ментальной инвалидностью.

"В момент инцидента сына сопровождала я и мой супруг - мы ужинали семьей. Мы попытались избежать развития конфликта, объяснив молодым людям ситуацию с заболеванием сына. К сожалению, это стало поводом для новых нападок, включая угрозы физического воздействия. Оба молодых человека представились сотрудниками полиции, отметив, что они не при исполнении и могут делать все, что захотят", - рассказала Хижнякова РИА Новости.

Женщина отметила, что удостоверения угрожавшие предъявили в закрытом виде и отказались назваться и сообщить свои подразделения.

"Прибывшей группе быстрого реагирования они сказали, что полиции не боятся и с помощью своих удостоверений решат все вопросы", - сказала Хижнякова.

Она также отметила, что вечером после инцидента разместила пост о произошедшем в соцсетях, а утром 10 мая ей последовал звонок из УМВД Екатеринбурга с предложением приехать к ним и написать заявление.

"В ходе визита в полицию я обнаружила обоих молодых людей, выходивших из служебных помещений. Они подошли к нам со словами "Поговорить не хотите?". После чего 11 мая написала заявление в службу собственной безопасности. Также мы планируем подать жалобы в прокуратуру и СК", - сообщила Хижнякова.

"По данному факту начальником УМВД России по городу Екатеринбургу назначено проведение служебной проверки", - рассказали агентству в пресс-службе.

При этом, там отметили, что информация о том, что в инциденте принимали участие два сотрудника полиции не соответствует действительности и второй мужчина сотрудником не являлся. На вопрос о том, известна ли полиции его личность и последуют ли какие-либо действия в его отношении, комментариев не последовало.