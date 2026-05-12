Россия за время СВО вернула из украинского плена более 3,7 тысячи военных

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. России за время СВО удалось вернуть из украинского плена более 3,7 тысячи военнослужащих, следует из справочных материалов ко встрече президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Согласно материалам, 3 724 военнослужащих за время проведения СВО были возвращены из плена на Родину. Кроме того, была установлена судьба более 9 тысяч бойцов.