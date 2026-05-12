Как советский писатель описал развал СССР в своем романе

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В 1969 году вышел роман, вызвавший огромный общественный резонанс. Дискуссия вокруг него шла на уровне членов ЦК КПСС, а сейчас произведение называют книгой-пророчеством.

О чем говорил автор в романе-предупреждении?

Незаслуженно забытый

Имя писателя Всеволода Кочетова сейчас мало что говорит современному читателю, а ведь в свое время его злободневные произведения были на слуху у каждого.

Кочетов работал военным корреспондентом в блокадном Ленинграде, возглавлял отдел фронтовой газеты "На страже Родины". Успех и признание ему принес опубликованный в 1952 году роман "Журбины", посвященный жизни рабочих судоверфи.

Идеолог консерваторов

Следует отметить, что Кочетов был не просто писателем. В 1961 году он стал главным редактором журнала "Октябрь". Оставаясь до конца жизни коммунистом, он активно выступал против интеллектуальных лидеров "оттепели" — Александра Твардовского, Ильи Эренбурга, Владимира Дудинцева, Евгения Евтушенко, Михаила Ромма.

Своеобразное противостояние журналов "Октябрь" и либерального "Нового мира" стало знаковым в советской литературе.

"Чего же ты хочешь?" был напечатан в трех номерах "Октября" за 1969 год и сразу же стал сенсацией. Журнал моментально раскупили, но ни в одном из центральных издательств роман опубликовать не удалось.

Информационная война Запада

Действие романа строится вокруг группы агентов, которые под видом сотрудников лондонского издательства направляются в СССР якобы для изучения русского искусства.

В группу входят три белоэмигранта и их потомки, а также американская журналистка Порция Браун и фотограф Юджин Росс.

Реальные цели группы не совпадают с заявленными: Браун и Росс "работают с молодежью", выполняя задания американских спецслужб, а один из эмигрантов выполняет мелкое поручение руководства западногерманской неонацистской организации.

Особое внимание автор обратил на такое явление, как идеологическое оружие Запада, которое, по его мнению, несло угрозу социалистическому строю. По мнению Кочетова, Запад, развязавший информационную войну против СССР, нашел себе невольных агентов в рядах "либеральных шестидесятников".

"Не надо ударять по Кочетову"

Роман сразу раскритиковали не только интеллигенция, но и верхушка КПСС. Новый партийный идеолог Петр Демичев тогда якобы объявил : "Роман Кочетова — антипартийное произведение".

Нашлись у произведения и защитники. В ноябре 1969 года Михаил Шолохов писал Леониду Брежневу: "Пo литературным делам мне хотелось бы сказать об одном: сейчас вокруг романа Вс. Кочетова "Чего же ты хочешь?" идут споры, разноголосица. Мне кажется, что не надо ударять по Кочетову. Он попытался сделать важное и нужное дело, приемом памфлета разоблачая проникновение в наше общество идеологических диверсантов".