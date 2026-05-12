Рейтинг@Mail.ru
Как советский писатель описал развал СССР в своем романе - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 12.05.2026 (обновлено: 18:23 12.05.2026)

Как советский писатель описал развал СССР в своем романе

© Иосиф БудневичТоржественное заседание ЦК КПСС, посвященное 20-летию освоения целинных и залежных земель
Торжественное заседание ЦК КПСС, посвященное 20-летию освоения целинных и залежных земель - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Иосиф Будневич
Торжественное заседание ЦК КПСС, посвященное 20-летию освоения целинных и залежных земель
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В 1969 году вышел роман, вызвавший огромный общественный резонанс. Дискуссия вокруг него шла на уровне членов ЦК КПСС, а сейчас произведение называют книгой-пророчеством.
О чем говорил автор в романе-предупреждении?

Незаслуженно забытый

Имя писателя Всеволода Кочетова сейчас мало что говорит современному читателю, а ведь в свое время его злободневные произведения были на слуху у каждого.
Кочетов работал военным корреспондентом в блокадном Ленинграде, возглавлял отдел фронтовой газеты "На страже Родины". Успех и признание ему принес опубликованный в 1952 году роман "Журбины", посвященный жизни рабочих судоверфи.

Идеолог консерваторов

Следует отметить, что Кочетов был не просто писателем. В 1961 году он стал главным редактором журнала "Октябрь". Оставаясь до конца жизни коммунистом, он активно выступал против интеллектуальных лидеров "оттепели" — Александра Твардовского, Ильи Эренбурга, Владимира Дудинцева, Евгения Евтушенко, Михаила Ромма.
Своеобразное противостояние журналов "Октябрь" и либерального "Нового мира" стало знаковым в советской литературе.
"Чего же ты хочешь?" был напечатан в трех номерах "Октября" за 1969 год и сразу же стал сенсацией. Журнал моментально раскупили, но ни в одном из центральных издательств роман опубликовать не удалось.

Информационная война Запада

Действие романа строится вокруг группы агентов, которые под видом сотрудников лондонского издательства направляются в СССР якобы для изучения русского искусства.
© РИА Новости / А. Жигайлов | Перейти в медиабанкСтуденческий интернациональный бал
Студенческий интернациональный бал - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / А. Жигайлов
Перейти в медиабанк
Студенческий интернациональный бал
В группу входят три белоэмигранта и их потомки, а также американская журналистка Порция Браун и фотограф Юджин Росс.
Реальные цели группы не совпадают с заявленными: Браун и Росс "работают с молодежью", выполняя задания американских спецслужб, а один из эмигрантов выполняет мелкое поручение руководства западногерманской неонацистской организации.
Особое внимание автор обратил на такое явление, как идеологическое оружие Запада, которое, по его мнению, несло угрозу социалистическому строю. По мнению Кочетова, Запад, развязавший информационную войну против СССР, нашел себе невольных агентов в рядах "либеральных шестидесятников".

"Не надо ударять по Кочетову"

Роман сразу раскритиковали не только интеллигенция, но и верхушка КПСС. Новый партийный идеолог Петр Демичев тогда якобы объявил: "Роман Кочетова — антипартийное произведение".
Нашлись у произведения и защитники. В ноябре 1969 года Михаил Шолохов писал Леониду Брежневу: "Пo литературным делам мне хотелось бы сказать об одном: сейчас вокруг романа Вс. Кочетова "Чего же ты хочешь?" идут споры, разноголосица. Мне кажется, что не надо ударять по Кочетову. Он попытался сделать важное и нужное дело, приемом памфлета разоблачая проникновение в наше общество идеологических диверсантов".
© РИА Новости / А. Гурьянов | Перейти в медиабанкПисатель Михаил Шолохов
Писатель Михаил Шолохов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / А. Гурьянов
Перейти в медиабанк
Писатель Михаил Шолохов
Роман "Чего же ты хочешь?" оказался последним вышедшим при жизни Кочетова — автор трагически скончался в ноябре 1973 года.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала