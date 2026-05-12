Рейтинг@Mail.ru
Российский флот обеспечивает безопасность в Мировом океане, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 12.05.2026
Российский флот обеспечивает безопасность в Мировом океане, заявил Песков

Песков: российский военный флот обеспечивает безопасность в Мировом океане

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер Варяг - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный флот России обеспечивает безопасность в Мировом океане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • По данным немецкой прессы, у берегов Германии якобы был замечен большой противолодочный корабль "Североморск".
  • Песков подчеркнул, что информация о географии передвижения военных кораблей РФ — это прерогатива Министерства обороны.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Военный флот РФ обеспечивает безопасность в Мировом океане на фоне случаев международного пиратства на государственном уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным немецкой прессы, у берегов Германии якобы был замечен большой противолодочный корабль "Североморск". Журналисты задали Пескову вопрос о том, действительно ли Россия направляла туда корабль и может ли его присутствие там способствовать росту напряженности в регионе.
"В том числе (в числе функций военного флота РФ в Мировом океане - ред.) и выполняя задачи по обеспечению безопасности от проявления международного пиратства, иногда даже на государственном уровне, которые уже имели место в Мировом океане", - сказал Песков журналистам.
При этом Песков подчеркнул, что информация о географии передвижения военных кораблей РФ - это прерогатива Министерства обороны.
Грузовые корабли в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
СМИ: Иран использует "москитный флот" для контроля Ормузского пролива
10 мая, 00:25
 
БезопасностьРоссияГерманияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала