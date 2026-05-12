Российский флот обеспечивает безопасность в Мировом океане, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Военный флот РФ обеспечивает безопасность в Мировом океане на фоне случаев международного пиратства на государственном уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В том числе (в числе функций военного флота РФ в Мировом океане - ред.) и выполняя задачи по обеспечению безопасности от проявления международного пиратства, иногда даже на государственном уровне, которые уже имели место в Мировом океане", - сказал Песков журналистам.
При этом Песков подчеркнул, что информация о географии передвижения военных кораблей РФ - это прерогатива Министерства обороны.