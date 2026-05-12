Кремль: флот выполняет функции в Мировом океане в соответствии с правом
12:49 12.05.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря
Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря. Архивное фото
  • Военный флот выполняет функции в Мировом океане в строгом соответствии с международным правом, заявил Песков.
  • Немецкая пресса ранее сообщила о якобы появлении большого противолодочного корабля "Североморск" у берегов Германии.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Военный флот РФ выполняет функции в Мировом океане в строгом соответствии с международным правом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным немецкой прессы, у берегов Германии якобы был замечен большой противолодочный корабль "Североморск". Журналисты задали Пескову вопрос о том, действительно ли Россия направляла туда корабль, и может ли его присутствие там способствовать росту напряженности в регионе.
"Наш военный флот выполняет свои функции в Мировом океане в строгом соответствии с международным правом и международным морским правом", - сказал Песков журналистам.
