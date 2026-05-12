Песков ответил на вопрос о кадровых изменениях

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вряд ли стоит ждать каких-либо кадровых решений в России в условиях падения экономики во всем мире, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента отметил волатильность в глобальной мировой экономике, подчеркнув, что сейчас во всем мире экономика падает.
"Каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях. Ну, это, наверное, вряд ли стоит это делать", - сказал Песков на брифинге.