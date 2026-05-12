Юрист раскрыла, какой перевод самому себе может заблокировать банк

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Перевод денег между своими счетами обычно безопасен, но резкие изменения в привычном финансовом поведении могут вызвать блокировку. О том, какие операции попадают под подозрение, агентству “Прайм” рассказала юрист Алла Георгиева.
"Особое внимание банки уделяют цепочкам транзакций, где перевод самому себе служит промежуточным этапом. Если вслед за зачислением средств на свой счёт следует моментальная отправка денег третьему лицу, риск блокировки возрастает. Ключевой критерий — история взаимодействия с получателем: если за полгода не было взаимных расчётов, перевод сочтут сомнительным", — пояснила эксперт.
По словам Георгиевой, подозрительными считаются крупные переводы глубокой ночью, нехарактерные для клиента суммы, а также дробление платежей для обхода контроля. Например, если человек с доходом 50 тысяч рублей и мелкими бытовыми покупками вдруг переводит несколько сотен тысяч, система расценит это как аномалию.
Чтобы избежать проблем, достаточно подтвердить легальность средств: справкой 2-НДФЛ, договором купли-продажи или свидетельством о наследстве. В этом случае банк снимет вопросы, даже если сумма заметно превышает обычные траты. Главное — вести прозрачную финансовую историю и быть готовым объяснить происхождение крупных поступлений, советует Георгиева.
19 апреля, 02:17