Нутрициолог рассказал, почему таблетки с пептидными добавками неэффективны

Брабечан: чаще всего пищевые добавки с пептидами - это маркетинговая схема

Пищевые добавки - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нутрициолог Юрий Брабечан заявил, что капсулы с пептидными добавками, продающиеся на маркетплейсах, чаще всего малоэффективны.
  • По словам эксперта, настоящие лекарственные препараты на основе пептидов проходят клинические испытания и попадают в государственный реестр лекарственных средств, а у БАДов такого статуса быть не может.
  • Чтобы поддерживать организм в тонусе, эксперт в первую очередь советует следить за количеством сна, восполнять белок в приемах пищи, а также следить за витамином D и железом.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Капсулы с пептидными добавками, продающиеся на маркетплейсах, чаще всего оказываются таблетками с малой эффективностью и доказательностью, рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан.
Пептиды - это вещества, состоящие из цепочки аминокислот, которые являются элементами таких белков как коллаген и эластин.
"Настоящие лекарственные препараты на основе пептидов проходят клинические испытания и попадают в государственный реестр лекарственных средств, у бада такого статуса по закону быть не может", - сказал Брабечан "Ленте.ру".
Эксперт подчеркнул, что доказательная база у пищевых пептидов очень скромная, а эффект от коллагеновых пептидов виден только при длительном курсе и достаточном количестве белка в рационе. Чаще всего, по словам нутрициолога, предлагаемые пищевые добавки - это просто маркетинговая схема от частных продавцов.
"Схема продаж у частных продавцов почти всегда одинаковая. Сначала запугивают зашлакованностью, потом рисуют картину преображения, дальше предлагают курс на три месяца сразу с расчетом по две упаковки в день", - предупредил эксперт.
Чтобы поддерживать организм в тонусе, эксперт в первую очередь советует следить за количеством сна, восполнять белок в приемах пищи, а также следить за витамином D и железом.
