Пентагон объявит о составе выводимых из Германии войск в ближайшие дни

23:18 12.05.2026
Гринкевич: Пентагон объявит о составе выводимых из ФРГ войск в ближайшие дни

© AP Photo / dpa/Nicolas Armer — Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон объявит информацию о составе выводимых из Германии войск в ближайшие дни.
  • США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6–12 месяцев.
  • Трамп ранее допускал вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пентагон объявит информацию о составе выводимых из Германии войск в ближайшие дни, заявил командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
"Что касается 5000 военнослужащих, то я полагаю, что Пентагон опубликует информацию о составе войск в ближайшие дни. У меня нет информации, которую я мог бы огласить здесь и сейчас, как и куда могут быть переброшены эти войска", - сказал Гринкевич на пресс-конференции с командующим литовской армией.
