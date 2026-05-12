Пентагон объявит о составе выводимых из Германии войск в ближайшие дни

- Пентагон объявит информацию о составе выводимых из Германии войск в ближайшие дни.
- США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6–12 месяцев.
- Трамп ранее допускал вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пентагон объявит информацию о составе выводимых из Германии войск в ближайшие дни, заявил командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
"Что касается 5000 военнослужащих, то я полагаю, что Пентагон опубликует информацию о составе войск в ближайшие дни. У меня нет информации, которую я мог бы огласить здесь и сейчас, как и куда могут быть переброшены эти войска", - сказал Гринкевич на пресс-конференции с командующим литовской армией.
