Пентагон назвал сумму расходов США на операцию против Ирана

В эту сумму входят обновленные оценки замены и ремонта оборудования, а также стоимость доставки военнослужащих в регион.

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов, заявил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст.

"Мы думаем, что сейчас это число ближе к 29 (миллиардов долларов - ред.)", - сказал Херст на слушаниях в комитете палаты представителей.