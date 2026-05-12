Пентагон назвал сумму расходов США на операцию против Ирана
16:15 12.05.2026 (обновлено: 16:20 12.05.2026)
Пентагон назвал сумму расходов США на операцию против Ирана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание Пентагона в Вашингтоне, США
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов.
  • В эту сумму входят обновленные оценки замены и ремонта оборудования, а также стоимость доставки военнослужащих в регион.
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов, заявил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст.
"Мы думаем, что сейчас это число ближе к 29 (миллиардов долларов - ред.)", - сказал Херст на слушаниях в комитете палаты представителей.
По его словам, в эту сумму заложены обновленные оценки замены и ремонта оборудования, а также стоимость доставки военнослужащих в регион.
