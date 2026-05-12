Глава ФБР согласился пройти тест на алкозависимость - РИА Новости, 12.05.2026
22:16 12.05.2026
Глава ФБР согласился пройти тест на алкозависимость

Глава ФБР Кэш Патель согласился пройти тест на алкозависимость

Глава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ФБР Кэш Патель согласился пройти тест на алкозависимость.
  • Сенатор Крис Ван Холлен предложил Пателю пройти тест вместе.
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель после сообщений в СМИ о его проблемах с алкоголем заявил о согласии пройти тест на алкозависимость.
Патель подал в суд 20 апреля после публикации Atlantic материала о якобы имеющихся у него проблемах с алкоголем и частом отсутствии на рабочем месте. Чиновник назвал статью "лживыми нападками" и потребовал компенсацию в четверть миллиарда долларов. Журнал выступил в защиту своего материала и заявил, что будет защищать его авторов в суде.
«
"Готовы ли вы пройти тест? Он называется AUDIT - тест, который проходят военнослужащие действующей службы и другие, чтобы определить, есть ли у них проблемы с алкоголем", – спросил у Пателя сенатор Крис Ван Холлен.
"Я пройду любые тесты, которые вы готовы пройти", – парировал Патель.
Холлен согласился на предложение.
"Давайте. Вместе", – констатировал глава ФБР.
