Глава ФБР согласился пройти тест на алкозависимость

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ФБР Кэш Патель согласился пройти тест на алкозависимость.
- Сенатор Крис Ван Холлен предложил Пателю пройти тест вместе.
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель после сообщений в СМИ о его проблемах с алкоголем заявил о согласии пройти тест на алкозависимость.
Патель подал в суд 20 апреля после публикации Atlantic материала о якобы имеющихся у него проблемах с алкоголем и частом отсутствии на рабочем месте. Чиновник назвал статью "лживыми нападками" и потребовал компенсацию в четверть миллиарда долларов. Журнал выступил в защиту своего материала и заявил, что будет защищать его авторов в суде.
«
"Готовы ли вы пройти тест? Он называется AUDIT - тест, который проходят военнослужащие действующей службы и другие, чтобы определить, есть ли у них проблемы с алкоголем", – спросил у Пателя сенатор Крис Ван Холлен.
"Я пройду любые тесты, которые вы готовы пройти", – парировал Патель.
Холлен согласился на предложение.
"Давайте. Вместе", – констатировал глава ФБР.