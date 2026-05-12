Политика Пашиняна сеет хаос среди армянского народа, заявил депутат ГД

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна может привести к резкому росту внутреннего напряжения в стране и спровоцировать народные волнения со сменой власти, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

« "Насколько я понимаю, мы видим попытки Пашиняна усидеть на двух стульях, чтобы получить некие выгоды — причем, скорее всего, даже не для страны, а для себя лично. Что же касается страны, то своими странными действиями господин премьер, напротив, сеет среди армянского народа раздор и хаос. Попытки задавить оппозицию. Война с Католикосом", - сказал Чепа "Парламентской газете".

По его словам, из последнего на данный момент - заявление о том, что Армения готова вступить в Евросоюз. "Вы меня извините, но это просто абсурд", - добавил Чепа

В пример депутат привел Турцию , которая, по его словам, уже 40 лет пытается попасть в ЕС и не может, даже несмотря на общие границы, а у Армении даже общих границ нет. Чепа также отметил, что совершенно непонятно, какую пользу принесет это вступление Армении, даже если оно вдруг "по стечению каких-то фантастических обстоятельств" случится.

« "В целом складывается впечатление, что Пашинян пытается успеть все и сразу: быть и в НАТО , и в ОДКБ , и в СНГ , и в ЕС. Но это попросту невозможно. И даже более того - чревато серьезными последствиями для всей страны. На мой взгляд, все происходящее говорит о том, что Пашинян пытается получить некие дивиденды путем заигрывания с лидерами разных стран", - считает парламентарий.

По его словам, наглядным примером является сделка с США Азербайджаном по поводу создания Зангезурского коридора и предложение сразу же переименовать его в Маршрут Трампа.

По его мнению, Пашинян совершенно осознанно идет на некоторые уступки другим странам, в том числе в ущерб Армении - ущерб, которого он не может не предвидеть, что говорит лишь о том, что здесь замешаны личные интересы - финансовые, административные и так далее.

Чепа добавил, что основная проблема заключается в том, что человек, "пришедший к власти с улицы, демонстрант с мегафоном, пытается стать рупором армянского народа во всем мире", а это может повлечь серьезные последствия - причем не только внешние, но и внутренние.

« "Что касается взаимоотношений Армении и России , то тут, я думаю, нам стоит очень крепко подумать относительно нашей военной базы на армянской территории. А также относительно некоторых поставок армянской стороне", - подчеркнул политик.

Он напомнил, что Россия является основным торговым партнером республики и именно на РФ приходится значительная доля импорта пшеницы, алюминия, хлеба, подсолнечного масла, лекарств и многого другого.