Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск
10:38 12.05.2026
Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск

Говырин: уходить в отпуск выгодно в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней

Отдыхающие на пляже. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
  • Если в расчетный период попадают премии, сверхурочные часы и работа в выходные, средний заработок выше.
  • В 2026 году наиболее выгодными для отпуска будут июль (23 рабочих дня), сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня).
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, и если в расчетный период попадают премии, сверхурочные часы и работа в выходные, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше", - сказал Говырин "Ленте.ру".
Как объяснил депутат, при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные по среднему дневному заработку и календарным дням отдыха.
"Окладнику выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль с 23 днями, сентябрь, октябрь и декабрь по 22. После долгого больничного или декрета планировать отдых стоит осторожно, так как такие периоды исключаются, и при бедной базе средний заработок проседает. Тогда применяется правило перехода к предшествующему периоду или к окладу", - заключил депутат.
ОбществоАлексей ГовыринГосдума РФ
 
 
