В отеле рассказали о реакции персонала на приезд Путина к учительнице
05:10 12.05.2026
В отеле рассказали о реакции персонала на приезд Путина к учительнице

РИА Новости: персонал отеля спокойно отреагировал на приезд Путина

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Персонал гостиницы, куда президент РФ Владимир Путин заехал за своей учительницей Верой Гуревич на Aurus, отреагировал на приезд главы государства спокойно и профессионально, рассказала РИА Новости администратор гостиницы.
Путин пригласил свою учительницу посетить парад в честь Дня Победы в Москве и погостить несколько дней в столице. Для Гуревич была организована специальная культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель.
"Спокойно, профессионально", - сказала администратор, отвечая на соответствующий вопрос.
Она добавила, что номер, в котором останавливалась Гуревич, доступен для проживания всем желающим.
