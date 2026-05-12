Врач рассказал, почему важно мыть орехи

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач Семен Котов рассказал, что промывать орехи водой и просушивать их в духовке необходимо для удаления ядов плесневых грибов, грязи и химикатов.

Орехи нужно промывать проточной водой, а в идеале — замачивать на несколько часов, чтобы разрушить фитиновую кислоту и смыть вредные вещества.

Врач отметил, что безопасная доза орехов — максимум две-три штуки в день, и к ним следует относиться как к высокоактивной биологической добавке.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Промывать орехи водой и просушивать их в духовке необходимо, чтобы смыть яды плесневых грибов, грязь и химикаты, рассказал врач Семен Котов.

"Афлатоксины — яды плесневых грибков, образующиеся при нарушениях хранения. Они бьют по печени и обладают канцерогенным действием. Употреблять орехи прямо из упаковки категорически нельзя. Их необходимо промывать проточной водой, а в идеале — замачивать на несколько часов. Это смоет грязь, химикаты, которыми обрабатывают скорлупу от вредителей, и разрушит фитиновую кислоту, мешающую усвоению микроэлементов. Затем орехи нужно просушить в духовке", - сказал врач информационному порталу РИАМО

Отдельно эксперт отметил бразильский орех, в котором содержится огромное количество селена. Его переизбыток в организме может привести к выпадению волос, отслоению ногтей и поражению нервной системы.