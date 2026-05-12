В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая — РИА Новости. В Челябинской области ввели режим беспилотной опасности, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность". Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет", — говорится в релизе.
По данным Минобороны, минувшей ночью российские силы ПВО сбили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями 27 украинских дронов, а с семи до девяти утра — еще четыре над Волгоградской и Ростовской областями.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
