Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 12.05.2026 (обновлено: 13:06 12.05.2026)
В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности

В Челябинской области объявили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт зенитных ракетных дивизионов
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность".
  • Возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету.
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая — РИА Новости. В Челябинской области ввели режим беспилотной опасности, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность". Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет", — говорится в релизе.
По данным Минобороны, минувшей ночью российские силы ПВО сбили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями 27 украинских дронов, а с семи до девяти утра — еще четыре над Волгоградской и Ростовской областями.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЧелябинская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала