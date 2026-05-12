Кравцов заявил о рекордном количестве участников школьной олимпиады

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почти каждый российский ученик попробовал себя в школьной олимпиаде по трем предметам, а общее число участников достигло рекордных 24,8 миллиона человек, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы видим рост по всем этапам состязания. В школьном этапе у нас новый рекорд - больше 8,3 миллиона участников, - а общее число участий - 24,8 миллиона, то есть в среднем каждый школьник попробовал себя в олимпиаде по трем предметам. Это говорит о высоком интересе у ребят к данному интеллектуальному состязанию", - сказал агентству Кравцов

Министр добавил, что на муниципальный этап вышли более 1,7 миллиона учеников, а до регионального добрались свыше 153 тысяч.