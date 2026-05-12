Врач рассказала, почему весной стоит носить очки вместо линз

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Очки предпочтительны для ношения в весенний период, поскольку линзы не защищают глаза от пыльцы и пыли, а также усиливают синдром сухого глаза, рассказала ассистент кафедры офтальмологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелина Казанцева.

"Очки работают как физический барьер: уменьшают поток ветра и частично защищают от пыли и пыльцы. Особенно эффективны модели с крупными линзами или прилегающей формой. Контактные линзы не защищают от внешней среды. При ветре и пыли повышается вероятность пересыхания линзы, ее смещения или попадания мелких частиц под линзу", - сказала врач "Газете.Ru"

Эксперт отметила, что белковые отложения и аллергены оседают на поверхности линзы, усиливая симптомы аллергии.

"Очки требуют ухода, но менее агрессивны для глаза. Пыль оседает на стеклах, но не контактирует напрямую с роговицей. Риск воспаления значительно ниже по сравнению с линзами в неблагоприятных условиях", - добавила она.

При этом, по ее словам, линзы допустимы при коротком нахождении на улице, в безветренную погоду, при использовании увлажняющих капель и при строгом соблюдении гигиены.