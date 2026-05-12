Врач рассказала, почему весной стоит носить очки вместо линз - РИА Новости, 12.05.2026
14:26 12.05.2026
Врач рассказала, почему весной стоит носить очки вместо линз

Врач Казанцева: очки весной защищают глаза от пыли и пыльцы

© iStock.com / Nestea06Девушка надевает очки
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Ангелина Казанцева рассказала, что очки предпочтительнее контактных линз для ношения весной.
  • Очки работают как физический барьер, уменьшая поток ветра и частично защищая от пыли и пыльцы.
  • Контактные линзы могут усиливать симптомы аллергии и синдром сухого глаза, но допустимы при соблюдении определенных условий.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Очки предпочтительны для ношения в весенний период, поскольку линзы не защищают глаза от пыльцы и пыли, а также усиливают синдром сухого глаза, рассказала ассистент кафедры офтальмологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелина Казанцева.
"Очки работают как физический барьер: уменьшают поток ветра и частично защищают от пыли и пыльцы. Особенно эффективны модели с крупными линзами или прилегающей формой. Контактные линзы не защищают от внешней среды. При ветре и пыли повышается вероятность пересыхания линзы, ее смещения или попадания мелких частиц под линзу", - сказала врач "Газете.Ru".
Эксперт отметила, что белковые отложения и аллергены оседают на поверхности линзы, усиливая симптомы аллергии.
"Очки требуют ухода, но менее агрессивны для глаза. Пыль оседает на стеклах, но не контактирует напрямую с роговицей. Риск воспаления значительно ниже по сравнению с линзами в неблагоприятных условиях", - добавила она.
При этом, по ее словам, линзы допустимы при коротком нахождении на улице, в безветренную погоду, при использовании увлажняющих капель и при строгом соблюдении гигиены.
"Комбинированная стратегия — оптимальный вариант", - подчеркнула эксперт.
