Будущее ОБСЕ туманно, заявил Полянский

ВЕНА, 12 мая - РИА Новости. Будущее ОБСЕ туманно, если она не станет эффективной, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
"ОБСЕ должна доказать свою эффективность. Если этого не произойдет, я прямо говорю в своих выступлениях, что ОБСЕ может ждать совершенно бесславный конец. Она может превратиться в обычный европейский междусобойчик, как это уже произошло, например, с Советом Европы", - сказал он.
Но пока, по словам собеседника агентства, шанс сохранить эту организацию есть.
"Мы будем работать над тем, чтобы так и было. Но здесь важны коллективные усилия. Недостаточно только усилий России, Белоруссии и других наших единомышленников", - добавил Полянский.
По его словам, нужно, чтобы все понимали, зачем нужна эта площадка, чего на ней можно добиться, и что она не должна становиться просто продолжением НАТО или еще одним инструментом давления на Россию в рамках гибридной войны. "Против этого мы боролись и будем бороться, потому что от этого ОБСЕ может пострадать уже фатально", - заключил российский дипломат.