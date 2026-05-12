ВЕНА, 12 мая - РИА Новости. Ряд стран ОБСЕ игнорируют неудобные факты по Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Европейцы же просто не допускают никакого разговора о том, что на Украине после завершения горячей фазы конфликта нужно будет что-то менять. По их мнению, в этой стране все идет в правильном направлении. У меня, в частности, был довольно эмоциональный обмен репликами с представителем одной страны - не буду ее называть. Он утверждал, что мы якобы хотим стереть украинскую идентичность", - сказал Полянский.
По его словам, он спросил собеседника, понравилось бы ему, если бы его дискриминировали. "Вы говорите, что ваш родной язык - французский, но он не является доминирующим в вашей стране. Что если бы вам не давали говорить на родном языке? Если бы, например, в школьной раздевалке у ваших детей проверяли телефон на предмет того, на каком языке они общаются? Мне ответили: в нашей стране это защищено конституцией. Я сказал: на Украине это тоже защищено конституцией. Но дискриминация продолжается, и вы ничего не делаете, чтобы это изменить", - рассказал постпред РФ.
Он пояснил, что здесь прослеживаются очень четкие двойные стандарты. "И самое страшное, что так они воспитывают и свое население, и молодежь: все, что мы говорим про Украину, - неправда. А неудобные вещи они просто оставляют за скобками и не комментируют", - добавил дипломат.
При этом, по его словам, выставляется якобы стремление России стереть украинскую идентичность. "Я много раз просил привести примеры, где мы делали такие заявления. В ответ, разумеется, молчание. В России по-прежнему отсылающие к Украине названия носят станции метро, улицы, другие объекты - мы ничего не переименовывали, в отличие от украинцев. Украинский язык в некоторых регионах является одним из языков школьного преподавания. На это им нечего ответить", - добавил собеседник агентства.