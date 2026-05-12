Ряд стран ОБСЕ игнорируют неудобные факты по Украине, заявил Полянский

Он пояснил, что здесь прослеживаются очень четкие двойные стандарты. "И самое страшное, что так они воспитывают и свое население, и молодежь: все, что мы говорим про Украину, - неправда. А неудобные вещи они просто оставляют за скобками и не комментируют", - добавил дипломат.

При этом, по его словам, выставляется якобы стремление России стереть украинскую идентичность. "Я много раз просил привести примеры, где мы делали такие заявления. В ответ, разумеется, молчание. В России по-прежнему отсылающие к Украине названия носят станции метро, улицы, другие объекты - мы ничего не переименовывали, в отличие от украинцев. Украинский язык в некоторых регионах является одним из языков школьного преподавания. На это им нечего ответить", - добавил собеседник агентства.