Нижегородскую модель развития индустрии детских товаров показали в Москве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил региональную модель развития индустрии детских товаров на Всероссийском конгрессе в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.

Конгресс индустрии детских товаров – 2026, организаторами которого выступают Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), начал работу во вторник. В первый день работы конгресса состоялась пленарная сессия, на которой обсуждались перспективы развития отрасли производства товаров для детей, а также инструменты поддержки профильного бизнеса.

"Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов привел Нижегородскую область в пример как регион, где меры поддержки семей одновременно работают и на развитие отечественной промышленности. Он отметил опыт региона по реализации программы "Подарок новорожденному", в рамках которой сертификаты можно использовать на приобретение продукции нижегородских производителей", - говорится в сообщении.

По его словам, такой подход необходимо расширять, поскольку эти инструменты должны работать не только как социальная мера поддержки, но и как механизм стимулирования развития российской промышленности и индустрии детских товаров.

Губернатор Нижегородской области представил на сессии модель развития индустрии детских товаров, разработанную в Нижегородской области. Он подчеркнул, что меры поддержки должны помогать семье "здесь и сейчас", но одновременно формировать устойчивый спрос на качественную отечественную продукцию.

"В нашей модели "социальный рубль" работает дважды: поддерживает семью и создает рынок для российских производителей. Совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров мы первыми в стране в пилотном режиме создали региональный кластер индустрии детских товаров. Это площадка, где производители, региональные программы, меры поддержки семей и торговые каналы начинают работать в единой логике", – приводятся в сообщении слова Никитина.

По его словам, за три года кластер показал серьезную динамику: число участников выросло более чем в 4,5 раза, количество товарных категорий – более чем в полтора раза, выручка – в 3,3 раза. Прирост рабочих мест по участникам кластера превысил 4,5 тысячи человек.

Глава региона отметил, что с начала действия программы "Подарок новорожденному" нижегородские семьи уже получили более 15 тысяч сертификатов. Таким образом, социальная мера поддержки одновременно помогает семьям и создает спрос для региональных предприятий. Еще одно важное направление – пункты проката детских вещей. Сейчас в области работают 22 таких пункта, услугой уже воспользовались более 1,8 тысячи семей.

При этом, по словам Никитина, проект показал и точки роста для промышленности, поскольку по ряду категорий отечественного предложения недостаточно, а значит - появляются возможности для запуска новых производств и расширения кооперации.

"Аналогичный подход мы используем и в проекте введения в образовательных организациях единой школьной формы. В 2025 году провели областной конкурс дизайнерских решений, определили пилотные школы и планируем начать апробацию модели. Наша задача – не просто внедрить единый визуальный стандарт, а сформировать понятный, управляемый и долгосрочный спрос на качественную, безопасную и современную продукцию отечественного производства", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Губернатор Нижегородской области добавил, что меры поддержки семей должны работать на развитие экономики региона, создание новых производств и укрепление внутреннего рынка.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина назвала опыт Нижегородской области "примером успешной интеграции бизнеса и власти ради удовлетворения запросов семей с детьми и государственных закупок".