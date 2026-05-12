Новгородская область получит более 13 млн руб на поддержку семей бойцов СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Новгородская область благодаря победе в конкурсе социальных проектов получит свыше 13 миллионов рублей на поддержку семей бойцов СВО с детьми, сообщил губернатор Александр Дронов.

Он уточнил, что регион выиграл конкурс инновационных социальных проектов от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Новгородская область получит больше 13 миллионов рублей на поддержку семей с детьми, в которых отцы участвуют в СВО. В ближайшие два года поможем более чем двум тысячам таких семей. Главное — адаптировать их к новым жизненным обстоятельствам", - написал Дронов в своем канале на платформе "Макс".

По словам губернатора, в реализации проекта будут участвовать все комплексные центры социального обслуживания населения, включая "Детство" и "Возвращение", региональный филиал фонда "Защитники Отечества", а также образовательные, медицинские, общественные организации, Дом молодежи и новгородский омбудсмен.

Планируется, что на базе всех учреждений появятся семейные клубы по различным направлениям: конструирование, 3D-моделирование, глинотерапия, спорт. Также начнут работу семейные мастерские. Для семей с детьми будут проводить мастер-классы и киносеансы, а "народные" экскурсоводы расскажут про историю города. Кроме того, будут запущены мобильные службы, которые будут приезжать на помощь.