Глава Saudi Aramco назвал сроки завершения кризиса на мировом рынке нефти - РИА Новости, 12.05.2026
00:40 12.05.2026
Глава Saudi Aramco назвал сроки завершения кризиса на мировом рынке нефти

Нассер: кризис на мировом рынке нефти может затянуться до 2027 года

Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировой нефтяной рынок не сможет вернуться к нормальному состоянию до следующего года, если за месяц не возобновится движение судов в Ормузском проливе.
  • Кризис может затянуться до 2027 года, если ситуация в проливе не изменится до середины июня, добавил он.
  • По оценке главы Saudi Aramco, рынок продолжит терять около 100 миллионов баррелей нефти каждую неделю, пока пролив останется закрытым.
ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Мировой нефтяной рынок не сможет вернуться к нормальному состоянию до следующего года, если за месяц не возобновится движение судов в Ормузском проливе, заявил генеральный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер.
"Чем дольше будут продолжаться перебои в поставках, даже если это продлится еще несколько недель, тем больше времени потребуется нефтяному рынку для восстановления баланса и стабилизации", - сказал он во время видеоконференции, посвященной обсуждению результатов Aramco за первый квартал.
"Кризис может затянуться до 2027 года, если тупиковая ситуация в проливе продлится до середины июня", - добавил он.
По оценке главы крупнейшей в мире энергетической компании, рынок, который потерял миллиард баррелей нефти из-за отсутствия добычи или транспортировки, продолжит терять около 100 миллионов баррелей нефти каждую неделю, пока пролив останется закрытым.
Нассер напомнил, что раньше через Ормузский пролив проходило около 70 судов в день.
Удары по нефтедобывающим странам Персидского залива и фактическое закрытие Ираном пролива, через который идет пятая часть мировых поставок нефти и газа, негативно сказались на добыче и экспорте. До начала конфликта 28 февраля через этот водный путь на рынок поступало около 20 миллионов баррелей нефти в день.
В понедельник президент США Дональд Трамп назвал ответ Тегерана на предложения США по мирному урегулированию совершенно неприемлемым.
