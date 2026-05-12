Глава Saudi Aramco назвал сроки завершения кризиса на мировом рынке нефти

ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Мировой нефтяной рынок не сможет вернуться к нормальному состоянию до следующего года, если за месяц не возобновится движение судов в Ормузском проливе, заявил генеральный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер.

"Чем дольше будут продолжаться перебои в поставках, даже если это продлится еще несколько недель, тем больше времени потребуется нефтяному рынку для восстановления баланса и стабилизации", - сказал он во время видеоконференции, посвященной обсуждению результатов Aramco за первый квартал.

"Кризис может затянуться до 2027 года, если тупиковая ситуация в проливе продлится до середины июня", - добавил он.

По оценке главы крупнейшей в мире энергетической компании, рынок, который потерял миллиард баррелей нефти из-за отсутствия добычи или транспортировки, продолжит терять около 100 миллионов баррелей нефти каждую неделю, пока пролив останется закрытым.

Нассер напомнил, что раньше через Ормузский пролив проходило около 70 судов в день.