Новак спрогнозировал экспортную цену на российскую нефть в 2026 году

00:06 12.05.2026
Новак: экспортная цена на российскую нефть в 2026 году составит $59 за баррель

Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспортная цена на российскую нефть в 2026 году прогнозируется на уровне 59 долларов за баррель, в 2027–2029 годах — по 50 долларов за баррель, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
  • Александр Новак сообщил о публикации сценарных условий социально-экономического развития России до 2029 года, отметив их консервативность.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экспортная цена на российскую нефть в 2026 году прогнозируется на уровне 59 долларов за баррель, в 2027-2029 годах - по 50 долларов за баррель, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
В интервью газете "Ведомости" Новак сообщил, что во вторник будут опубликованы сценарные условия социально-экономического развития России до 2029 года. По его словам, они консервативные и по внешним параметрам, и по внутренним.
"В сценарных условиях мы достаточно консервативно подошли к прогнозу экспортных цен на нефть: 59 долларов за баррель в 2026 году и 50 долларов в 2027-2029 годах", - сказал Новак.
По его словам, необходимо сохранять прагматичную и консервативную политику, несмотря на то, что кризис на Ближнем Востоке создает предпосылки для роста экспортных доходов и по нефтегазу, и по ряду других товаров.
"По оценкам разных международных агентств, конфликт приведет к снижению темпов роста мирового ВВП на 0,3-0,5 п.п. в 2026-2027 годах (возможно и больше, в зависимости от его продолжительности). В странах Юго-Восточной Азии, более зависимых от импорта нефти из региона, спад может быть значительно больше. А это означает в среднесрочной перспективе, что мировой спрос снизится и цены могут упасть даже ниже того уровня, который был до конфликта", - отметил вице-премьер.
Осенью 2025 года Минэкономразвития ожидало, что средняя цена нефти Urals в 2026 году составит 59 долларов за баррель, в 2027 году - 61 доллар за баррель, в 2028 году - 65 долларов за баррель.
ЭкономикаРоссияБлижний ВостокЮго-Восточная АзияАлександр НовакМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Urals
 
 
