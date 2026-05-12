Новак спрогнозировал экспортную цену на российскую нефть в 2026 году

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экспортная цена на российскую нефть в 2026 году прогнозируется на уровне 59 долларов за баррель, в 2027-2029 годах - по 50 долларов за баррель, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"В сценарных условиях мы достаточно консервативно подошли к прогнозу экспортных цен на нефть: 59 долларов за баррель в 2026 году и 50 долларов в 2027-2029 годах", - сказал Новак.