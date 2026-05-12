На Кавказе упростили получение лекарств для "лазерного уничтожения" рака

МОСКВА, 12 мая — РИА новости. Проще, дешевле и быстрее получать основу для некоторых противоопухолевых препаратов, которые можно "собирать как мозаику", предложили ученые Проще, дешевле и быстрее получать основу для некоторых противоопухолевых препаратов, которые можно "собирать как мозаику", предложили ученые СКФУ . По их словам, это открывает возможность сделать лекарства для "лазерного уничтожения" опухолей более доступными. Результаты представлены в Organic & Biomolecular Chemistry.

В ходе фотодинамической терапии онкологических заболеваний в организм пациента вводятся вещества, которые "активируются" под воздействием лазерного излучения и разрушают злокачественные клетки. Такой способ лечения рака позволяет снизить опасное воздействие на здоровые клетки: "светочувствительные" молекулы лучше накапливаются в злокачественных новообразованиях, рассказали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).

В составе "светочувствительных" веществ часто используется пиррольный фрагмент — циклическая структура, которая есть в молекулах витамина B12, гемоглобина и билирубина в желчи. Для "светового" лечения рака используются "близкие родственники" пиррола — 2,4-диарилпирролы, свойства которых регулируются присоединением других "кусочков химической мозаики".

"Эти вещества способны "реагировать" на лазерное излучение и уничтожать опухоль. Однако сегодня технологии их производства дорогостоящи из-за использования металлических катализаторов и трудоемки из-за сложной подготовки сырья", — рассказал один из авторов работы, декан химического факультета СКФУ Александр Аксенов.

Ученые СКФУ предложили свой способ получения 2,4-диарилпирролов. Вместо дорогостоящих катализаторов на основе металлов и сложных реагентов они использовали цинк и коммерчески доступные органические компоненты.

"Структуры на основе 2,4-диарилпирролов, в зависимости от добавленных химических групп, могут обладать разной способностью поглощать свет, проникать в живые ткани и даже по-разному влиять на КПД элементов солнечных батарей. Одно можно сказать точно — эти вещества очень стабильны и их поведение предсказуемо, что критически важно во всех сферах: от медицины до материаловедения", — пояснил Аксенов.

При использовании нового подхода выход из реакции составляет 83 процента. Это значение сопоставимо с показателями "традиционных" технологий синтеза 2,4-диарилпиррола.

По мнению ученых, масштабирование такой технологии может сделать доступнее некоторые варианты лечения рака, упростить синтез веществ для лечения микробных заболеваний и создание материалов, которые должны "реагировать" на лучи света.