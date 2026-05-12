На Кавказе упростили получение лекарств для "лазерного уничтожения" рака

- Ученые СКФУ предложили новый способ получения веществ, используемых в фотодинамической терапии онкологических заболеваний.
МОСКВА, 12 мая — РИА новости. Проще, дешевле и быстрее получать основу для некоторых противоопухолевых препаратов, которые можно "собирать как мозаику", предложили ученые СКФУ. По их словам, это открывает возможность сделать лекарства для "лазерного уничтожения" опухолей более доступными. Результаты представлены в Organic & Biomolecular Chemistry.
В ходе фотодинамической терапии онкологических заболеваний в организм пациента вводятся вещества, которые "активируются" под воздействием лазерного излучения и разрушают злокачественные клетки. Такой способ лечения рака позволяет снизить опасное воздействие на здоровые клетки: "светочувствительные" молекулы лучше накапливаются в злокачественных новообразованиях, рассказали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).
В составе "светочувствительных" веществ часто используется пиррольный фрагмент — циклическая структура, которая есть в молекулах витамина B12, гемоглобина и билирубина в желчи. Для "светового" лечения рака используются "близкие родственники" пиррола — 2,4-диарилпирролы, свойства которых регулируются присоединением других "кусочков химической мозаики".
"Эти вещества способны "реагировать" на лазерное излучение и уничтожать опухоль. Однако сегодня технологии их производства дорогостоящи из-за использования металлических катализаторов и трудоемки из-за сложной подготовки сырья", — рассказал один из авторов работы, декан химического факультета СКФУ Александр Аксенов.
Ученые СКФУ предложили свой способ получения 2,4-диарилпирролов. Вместо дорогостоящих катализаторов на основе металлов и сложных реагентов они использовали цинк и коммерчески доступные органические компоненты.
"Структуры на основе 2,4-диарилпирролов, в зависимости от добавленных химических групп, могут обладать разной способностью поглощать свет, проникать в живые ткани и даже по-разному влиять на КПД элементов солнечных батарей. Одно можно сказать точно — эти вещества очень стабильны и их поведение предсказуемо, что критически важно во всех сферах: от медицины до материаловедения", — пояснил Аксенов.
При использовании нового подхода выход из реакции составляет 83 процента. Это значение сопоставимо с показателями "традиционных" технологий синтеза 2,4-диарилпиррола.
По мнению ученых, масштабирование такой технологии может сделать доступнее некоторые варианты лечения рака, упростить синтез веществ для лечения микробных заболеваний и создание материалов, которые должны "реагировать" на лучи света.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.