НАБУ работает по месту жительства Ермака, заявили в Раде

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) работает по месту жительства бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее в понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.