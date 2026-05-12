НАБУ работает по месту жительства Ермака, заявили в Раде - РИА Новости, 12.05.2026
00:29 12.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) работает по месту жительства бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
  • По информации украинских СМИ, обвиняемым является Андрей Ермак.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) работает по месту жительства бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк.
"Сейчас действия НАБУ проводятся на (улице - ред.) Шелковичной. Учитывая, что зашли в подъезд, где находится квартира Ермака, то выглядит так, что у него дома", - написал депутат в своем Telegram-канале, прикрепив фото.
Ранее в понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
УкраинаКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
