В Грузии началась интронизация нового патриарха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Грузии началась интронизация патриарха Шио III.
- Он был избран новым патриархом после голосования 39 членов Синода.
ТБИЛИСИ, 12 мая — РИА Новости. Торжественная церемония интронизации новоизбранного патриарха Шио III проходит в соборе Светисцховели в городе Мцхета, передает корреспондент РИА Новости.
В собор прибыли представители грузинских властей.
В понедельник в соборе Цминда Самеба (Святой Троицы) в Тбилиси прошло расширенное собрание Грузинской церкви, на котором 39 членов Синода проголосовали за нового патриарха. Пяттидесятисемилетний митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири), который был местоблюстителем умершего 17 марта патриарха Илии II, получил 22 голоса и был избран новым патриархом.
Что сказал перед своей смертью схиархимандрит Илий
28 апреля, 17:55