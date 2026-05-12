В Москве задержали иностранца по подозрению в удушении своего отца

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Иностранец, который подозревается в причинении умышленного тяжкого вреда здоровью своему отцу, повлекшем его смерть, задержан в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице.
По данным следствия, вечером 11 мая мужчина поссорился со своим отцом в квартире на улице Обручева и задушил его. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из больниц.
В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".
"Задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его отца на юго-западе Москвы", - сказали в ведомстве, добавив, что с фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что потерпевший являлся уроженцем Гвинеи.
