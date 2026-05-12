Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали иностранца по подозрению в удушении своего отца - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 12.05.2026
В Москве задержали иностранца по подозрению в удушении своего отца

В Москве задержали иностранца по подозрению в удушении своего отца-гвинейца

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержан иностранец по подозрению в удушении своего отца.
  • По данным следствия, подозреваемый и его отец поссорились вечером 11 мая в квартире на улице Обручева.
  • Потерпевший, уроженец Гвинеи, скончался в больнице от полученных повреждений, в отношении иностранца возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Иностранец, который подозревается в причинении умышленного тяжкого вреда здоровью своему отцу, повлекшем его смерть, задержан в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице.
По данным следствия, вечером 11 мая мужчина поссорился со своим отцом в квартире на улице Обручева и задушил его. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из больниц.
В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".
"Задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его отца на юго-западе Москвы", - сказали в ведомстве, добавив, что с фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что потерпевший являлся уроженцем Гвинеи.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями
8 апреля, 10:19
 
ПроисшествияМоскваГвинеяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала