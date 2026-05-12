Москвичей предупредили о грозах

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Грозы прогнозируются в Москве и в области минимум на все следующие три рабочих дня, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она напомнила, что гроза относится к локальным явлениям, которые не прогнозируются больше чем на трое суток, не считая сегодняшнего дня, поэтому сказать со 100% точностью, что ждет москвичей в выходные, нельзя.