Москвичей предупредили о грозах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве и области прогнозируются грозы с 12 по 15 мая.
- По предварительным прогнозам, гроза возможна и в выходные дни.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Грозы прогнозируются в Москве и в области минимум на все следующие три рабочих дня, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Гроза с небольшим дождями прогнозируется с 12 мая по 15 мая в Москве и в области. Однако, по предварительным прогнозам, она возможна и в выходные дни", - заявила синоптик.
Она напомнила, что гроза относится к локальным явлениям, которые не прогнозируются больше чем на трое суток, не считая сегодняшнего дня, поэтому сказать со 100% точностью, что ждет москвичей в выходные, нельзя.
"Прогноз выполняется с меньшей вероятностью на 4–5 сутки, так как локальные явления, такие как: гроза, град, шквал и усиление ветра, не прогнозируются на такой большой срок. Их прогноз будет 100% точным только на ближайшие трое суток, не считая сегодняшнего дня", - пояснила Макарова.